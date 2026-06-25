Аэропорт Каракаса принял самолет после землетрясения

Один из аэропортов Каракаса принял первый после землетрясения самолет

Один из аэропортов Каракаса — имени Оскара Мачадо Сулоаги — принял первый после разрушительного землетрясения самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли страны.

«Прибыл самолет из города Сан-Томе, находящегося на северо-востоке страны. Это частный борт малой авиации», — сказал источник. Собеседник агентства не уточнил, планируется ли в ближайшее время прибытие или отправка других пассажирских бортов.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет» — прим. ред.). По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

В Каракасе получили повреждения многоэтажные дома и другие постройки, в главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась кровля терминала, были отменены все рейсы. В стране ввели чрезвычайное положение. Землетрясение стало самым мощным за последние 126 лет.

Ранее в МИД России рассказали о помощи Венесуэле после землетрясения.