В МИД России рассказали о помощи Венесуэле после землетрясения

Россия прорабатывает возможность оказать гуманитарную помощь Венесуэле после сильного землетрясения. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в этот непростой час РФ «выражает солидарность с правительством и братским народом Венесуэлы». Она отметила, что российская сторона направляет искренние слова соболезнования, поддержки всем потерявшим близких и родных.

По словам Захаровой, пострадавших и разрушений на территории российского посольства в Венесуэле нет. Российские дипломаты постоянно находятся в контакте с властями и чрезвычайными службами Венесуэлы.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет» — прим. ред.) По информации Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

В Каракасе получили повреждения многоэтажные дома и другие постройки, в главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась кровля терминала, были отменены все рейсы. В стране ввели чрезвычайное положение. По последним данным, число погибших возросло до 164 человек, 971 получил ранения. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Ранее появилось видео обрушения дома во время землетрясения в Венесуэле.