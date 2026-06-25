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Общество

Удаление российских приложений из App Store назвали элементом гибридной войны

Сенатор Клишас: транснациональные монополии начали заниматься терроризмом
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Удаление приложений ряда российских сервисов из App Store – это очередной элемент гибридной войны против миллионом пользователей российских цифровых платформ, заявил в своем канале в Max сенатор Российской Федерации Андрей Клишас.

«Транснациональные монополии начали заниматься терроризмом в цифрой сфере в угоду своим геополитическим мотивам», — сказал он.

Клишас добавил, что так компания реагирует на успехи России.

«Массовые удаления российских сервисов из App Store — это нервная реакция на наши успехи в развитии собственных цифровых экосистем и обеспечении цифрового суверенитета. Подобные действия лишь подтверждают, что мы на правильном пути», — сказал он.

Напомним, ранее из App Store пропали приложения VK и «Одноклассники».

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