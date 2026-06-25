Женщину с малолетним ребенком в Бурятии унесло от берега на надувном матрасе

В Бурятии женщину с ребенком унесло от берега озера на надувном матрасе

В Бурятии мать с ребенком на надувном матрасе унесло от берега озера, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь Советов».

Инцидент произошел 25 июня. Сильный порыв ветра и течение подхватили матрас с женщиной и малолетним ребенком и понесли его от берега. Очевидцы случившегося обратились за помощью в службу 112.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро доставили мать с ребенком на сушу. Медики осмотрели их и оценили состояние пострадавших как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

До этого подростка унесло течением и прибило к бетонной стене в Челябинской области. Спасатели и работники ГРЭС эвакуировали его с помощью веревки и спасательного круга.

Ранее в Карелии спасли ребенка, дрейфовавшего на льдине в 40 метрах от берега.