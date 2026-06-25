Мужчина с топором пытался ворваться в квартиру к соседям

В Кузбассе мужчина получил срок за попытку вломиться к соседям с топором

В Новокузнецке осудили дебошира, который повредил топором дверь чужой квартиры, поссорившись с соседом. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

В полицию обратился 48-летний житель Новокузнецка. Мужчина сообщил, что сосед повредил топором входную дверь его квартиры. Сумма ущерба составила около 8,5 тысячи рублей. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника.

Выяснилось, что между сожительницей обвиняемого и соседом произошел конфликт, переросший в драку. Женщина рассказала об этом своему сожителю, который решил отомстить, вооружился топором и попытался выломать им входную дверь обидчика. Оба участника драки были привлечены к административной ответственности и оштрафованы, в суде дебошир мужчина признал вину, ему назначено наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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