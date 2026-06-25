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Общество

Запуганный мошенниками подросток отдал курьеру сбережения родителей на 2,2 млн рублей

В Петербурге подросток отдал курьеру мошенников накопления родителей
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге полиция ищет курьера мошенников, забравшего у подростка 2,2 млн рублей. Об этом сообщает городское управление МВД.

С заявлением в полицию обратилась мать 17-летнего юноши. Женщина сообщила, что ее сын стал жертвой мошенников. Выяснилось, что молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, и убедил его, что семейные накопления и ценности нужно срочно «обезопасить».

Поверив аферисту, юноша собрал найденные у родителей деньги и ценности и передал курьеру, семья оценила ущерб в 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого московский подросток отдал мошенникам ювелирку на 5 млн рублей, чтобы «спасти» родителей. Аферисты сообщили, что его родители якобы подозреваются в преступлении. Чтобы «спасти» семью, школьника убедили отвезти драгоценности его матери в Филевский парк и спрятать. Посылку с ценностями из тайника забрал 19-летний москвич

Ранее в Екатеринбурге юноша украл сейф из чужой квартиры по указке мошенников.

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