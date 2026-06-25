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Общество

Россиянка ограбила знакомого и отправилась отдыхать в сауну

В Красноярском крае женщина ограбила знакомого и отправилась в сауну
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

В Красноярском крае 38-летняя гостья ограбила хозяина квартиры и отправилась отдыхать в сауну. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во время застолья. Гостья заприметила, где хозяин квартиры хранит деньги. Когда мужчина уснул, она тайно похитила со шкафа 25 тысяч рублей и, прихватив остатки заказанной еды, ушла с подругой. Часть денег отдала ей, а другую часть положила на счет.

Затем злоумышленница купила спиртное, вызвала такси и поехала ночью к знакомому в другой город. Там она продолжила отдых в сауне.

На следующий день правоохранители установили обстоятельства кражи и задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее петербуржец ради ограбления напал на ребенка в подъезде.

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