Портал «Рамблер» отмечен премией «Брендинг года» за ответственное использование ИИ

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал лауреатом национальной премии «Брендинг года» в номинации «Ответственное использование ИИ в создании бренда». Награда была вручена в ходе церемонии, состоявшейся 24 июня 2026 года.

Жюри премии высоко оценило стратегию развития проекта, основанную на использовании технологий искусственного интеллекта для помощи пользователям.

Эксперты также отметили трансформацию традиционного медиапотребления в диалоговый формат взаимодействия с контентом, что позволило сделать поиск и получение полезной информации более удобными и доступными.

«Мы смотрим на пользователей не как на клиентов, а прежде всего видим человека. Технологии ИИ — важный инструмент помощи людям. Наша миссия — стать универсальным цифровым сервисом, который позволяет пользователю найти информацию по любому запросу и принимать осознанные решения, экономит время и оставляет его для реальной жизни», — отметила исполнительный директор портала «Рамблер», глава департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

В компании напомнили, что «Рамблер» стал первым в России LLM-порталом, использующим технологии искусственного интеллекта для взаимодействия пользователей с контентом.

Команда проекта последовательно реализует стратегию ответственного развития ИИ, развивая интеллектуальные сервисы для решения повседневных задач и помощи в различных жизненных ситуациях.