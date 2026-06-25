Женщину ограбили после того, как она похвасталась в сети своими богатствами

В Индии популярная блогерша стала жертвой ограбления после того, как регулярно демонстрировала в социальных сетях свои драгоценности и крупные суммы наличных, пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в доме Рачны Гурджар, проживающей в штате Мадхья-Прадеш. По словам женщины, поздно ночью неизвестные проникли на территорию участка, прорезав ограждение, а затем заблокировали дверь комнаты, в которой спали она и ее семья.

Блогер рассказала, что около четырех часов утра она вместе с мужем обнаружила, что не может выйти из комнаты. После безуспешных попыток открыть дверь супруги позвонили родственникам, живущим по соседству, которые помогли им выбраться.

Осмотрев дом, семья обнаружила следы взлома. По словам Гурджар, злоумышленники похитили золотые и серебряные украшения, наличные деньги, а также другие ценные вещи. Общий ущерб она оценила примерно в $10 тысяч.

Кроме того, неизвестные изменили направление камер видеонаблюдения, предположительно с помощью длинной палки, чтобы избежать попадания своих лиц в объектив. Полиция начала расследование. Одной из рассматриваемых версий является возможная связь преступления с деятельностью блогерши в социальных сетях.

Незадолго до инцидента Рачна публиковала видеоролики, снятые внутри своего дома, в которых демонстрировала ювелирные украшения и пачки денег своим подписчикам.

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