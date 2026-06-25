Дело завели после того, как в Подмосковье сгорели три автомобиля

В Подмосковье завели дело после того, как сгорели три автомобиля

Дело завели после поджога автомобилей в Подмосковье. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и занимаются его поисками. Его действиям дадут правовую оценку.

Инцидент произошел в микрорайоне Строитель в подмосковных Мытищах. Предварительно, неизвестный поджег припаркованный автомобиль, и пламя перекинулось на стоявшие рядом машины. Владелец соседнего авто, пытаясь спасти свое имущество, не справился с управлением и въехал прямо в подъезд дома. В результате пожара сгорели три машины.

Ранее волгоградский пенсионер из мести поджег машину соседа.