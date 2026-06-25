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Общество

Доступ к озеру в Германии закрыли для тех, кто не говорит по-немецки

Администрация озера в Германии запрещает купаться тем, кто не говорит по-немецки
Алексей Даничев/РИА Новости

В немецком Галле разгорелся скандал вокруг озера Хайдезее, на котором запретили купаться людям, не говорящим по-немецки. Об этом пишет The Guardian.

Управляющий пляжем Матиас Нобель объяснил это решение соображениями безопасности. По его словам, отдыхающие ранее игнорировали правила и команды спасателей, а на этом водоеме особенно важно понимать инструкции из-за глубины и крутых берегов. Он также подчеркнул, что мера не носит расистского или ксенофобского характера.

Решение вызвало резкую критику. Противники назвали его дискриминационным и потребовали отменить запрет, пригрозив судебным разбирательством, а городские власти заявили, что мера несоразмерна и может нанести ущерб репутации Галле. Вместо этого они предложили установить более понятные пиктограммы и ввести объявления на нескольких языках.

Тем временем скандал быстро вышел в публичное поле и был подхвачен правыми политиками, которые в преддверии сентябрьских выборов решили использовать его в антимигрантской риторике. Немецкая спасательная служба при этом дистанцировалась от решения администрации озера.

Ранее сообщалось, что жители Бельгии снимают номера в отелях, чтобы полежать под кондиционером.

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