Жители Бельгии снимают номера в отелях, чтобы полежать под кондиционером

В бельгийском Генте жители начали чаще бронировать номера в отелях, чтобы переждать жару в помещениях с кондиционерами, пишет VRT.

Об этом рассказал менеджер отелей Carlton и Chamade Стивен Ван Ворен. По его словам, в последние недели гостиницы стали получать необычные бронирования от местных жителей, которые ищут спасение от высоких температур.

«У нас появились люди из Гента, которые бронируют номер просто ради спокойного вечера и комфортного сна. Часто они живут на верхних этажах многоквартирных домов, где в жаркую погоду становится особенно душно», — отметил Ван Ворен.

По его словам, сотрудники также заметили, что некоторые пожилые жители города приходят в гостиницы днем, чтобы ненадолго охладиться в кондиционируемых помещениях. Менеджер подчеркнул, что раньше подобного явления практически не наблюдалось. Обычно среди гостей преобладали иностранные туристы, однако сейчас в системе бронирования все чаще появляются местные адреса.

Кроме жары, некоторые жители используют гостиницы по медицинским причинам. Так, одна из постоялиц сняла номер на несколько дней после перенесенной операции, поскольку условия в отеле оказались более комфортными для восстановления, чем дома.

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