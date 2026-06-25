Петру Жилкину, обвиняемому в убийстве мальчика в Петербурге, грозит пожизненное

Петру Жилкину, признавшему вину в убийстве девятилетнего мальчика, может грозить пожизненный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

На максимально суровом сроке наказания в отношении обвиняемого будет настаивать прокуратура, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.

Девятилетний школьник пропал в Петербурге в конце января, ребенок сел в автомобиль к обвиняемому. Спустя трое суток тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в одном из водоемов в Ленобласти. Подозреваемого в убийстве, Петра Жилкина задержали, на допросе мужчина признал свою вину, он признан вменяемым.

До этого в Кузбассе мужчина обманом заманил девочку к себе и попытался изнасиловать. Мужчина увидел на улице и пригласил к себе домой 11-летнюю девочку, предложив ей поиграть в компьютер, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Крики ребенка услышала она и спасла дочь от изнасилования

Ранее убийца мальчика из Петербурга хранил дома детское порно и обвинил ребенка в шантаже.