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Общество

Россиянин при покупке мороженого устроил скандал в магазине и отправился за решетку

В Астраханской области мужчина попал за решетку из-за скандала в магазине
DedMityay/Shutterstock/FOTODOM

В Астраханской области мужчина устроил скандал при покупке мороженого и оказался за решеткой. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в одном из магазинов, когда мужчина покупал мороженое. Во время получения сдачи за товар он пришел в ярость и стал материться и кричать на продавщицу — причина его агрессии не уточняется. Он также размахивал руками и бросался в нее монетами, рассказала позже потерпевшая.

После случившегося в отношении дебошира составили протокол о мелком хулиганстве, на суде мужчина полностью признал свою вину. Суд учел, что ранее он уже привлекался к административной ответственности, и назначил агрессору наказание в виде семи суток ареста.

Ранее россиянин бросался на людей с ножницами в самолете и потерял сознание.

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