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Общество

Гейтс обвинил Эпштейна в шантаже информацией о супружеских изменах

Гейтс в конгрессе США рассказал об изменах жене и шантаже со стороны Эпштейна
Mike Siegel/Global Look Press

Американский миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс во время допроса в конгрессе США, касавшегося дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, рассказал об изменах своей супруге. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам предпринимателя, он изменял своей уже бывшей жене Мелинде как минимум с тремя женщинами. Среди них — российская ученая Карима Нигматулина, специалист по медицинскому консалтингу Элис Джейкобс Нессельрод, а также бриджистка Мила Антонова.

Как отметил Гейтс, его супруга изначально знала только об одной любовнице мужа. При этом в 2013 году Мелинде стало известно о еще двух романах бизнесмена на стороне, что сильно ее расстроило. Однако речи о разводе в то время не шло.

Во время допроса миллиардер высказался и о возможном шантаже со стороны Эпштейна, которому было известно об интрижках Гейтса. Последний пояснил, что финансист действительно пытался намекнуть предпринимателю на необходимость передать ему некоторую сумму денег. Но сооснователь Microsoft твердо решил «никогда ничего не платить», заверил он сам.

О том, что Эпштейн пытался шантажировать Гейтса информацией о его супружеских изменах, писало издание E!News. Бизнесмен познакомился с финансистом-педофилом в 2011 году через людей, которым доверял в профессиональной и благотворительной деятельности. Тогда Эпштейн утверждал, что благодаря связям с состоятельными клиентами способен привлечь миллиарды долларов на проекты в сфере глобального здравоохранения. Гейтс по прошествии нескольких лет убедился, что финансист не выполнит своих обещаний, и прекратил с ним общение.

Ранее помощница Эпштейна заявила, что бывший принц Эндрю приглашал ее к себе домой.

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