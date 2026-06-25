Власти назвали предварительное число пострадавших при землетрясении в Венесуэле

По меньшей мере 32 человека погибли и более 700 пострадали в результате крупного землетрясения в Венесуэле. Об этом заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал телеканал VTV.

По ее словам, раненые поступили в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров, по ним ведется подсчет, то есть пострадавших может быть больше.

Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. В настоящее время там ведутся очень напряженные спасательные работы, чтобы спасти как можно больше людей, добавила Родригес.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе обрушились и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

Ранее США предложили Венесуэле помощь на фоне землетрясения.