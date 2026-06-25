В Венесуэле заявили о масштабных разрушениях на фоне землетрясения

Землетрясение в Венесуэле привело к крупным разрушениям жилой инфраструктуры. Об этом сообщает колумбийская радиостанция Radio Caracol.

Отмечается, что в стране давно не было землетрясения такой мощности, оно длилось очень долго — около двух минут.

По данным радиостанции, урона подобного масштаба не фиксировалось более 40 лет, что осложняет усилия властей по оказанию помощи пострадавшим.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе обрушились и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

В стране введено чрезвычайное положение. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет. Автоматическая система PAGER Геологической службы США оценила, что число погибших может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек.

Ранее США предложили Венесуэле помощь на фоне землетрясения.