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Общество

В Минтрансе заявили о стабильной ситуации с авиакеросином в России

Министр Никитин: ситуация с авиатопливом в России контролируемая, рисков нет
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, критических рисков нет. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин, передает РИА Новости.

По его словам, топливно-энергетическая отрасль старается максимально обеспечить авиакомпании. Минтранс ведет с ними постоянную работу, на сегодня критических рисков нет, отметил Никитин.

1 июня правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября текущего года включительно. В кабмине подчеркнули, решение было принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Отмечалось, что исключение сделают для партий керосина, помещенных под таможенную процедуру в период до вступления в силу распоряжения правительства. Также запрет не затронет поставки в рамках межправительственных соглашений и топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования.

Ранее еще один регион России ввел ограничения на продажу топлива.

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