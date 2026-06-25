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Общество

Социолог объяснила причины оттока из Турции проживавших там россиян

Йылмаз: отъезд россиян из Турции связан с изменением условий жизни
Murad Sezer/Reuters

Отъезд из Турции части проживавших там россиян связан не столько с политическими причинами, сколько с изменением социально-экономических условий жизни в стране. Об этом РИА Новости рассказала турецкий социолог Илькнур Йылмаз.

По ее словам, рост стоимости жизни в Турции сделал пребывание в стране менее привлекательным, чем несколько лет назад.

Социолог добавила, что за последние годы в крупных туристических центрах и мегаполисах существенно выросли расходы на аренду жилья, коммунальные услуги, образование и повседневные товары.

Также изменилась миграционная политика Турции. Йылмаз добавила, что ужесточение правил получения и продления вида на жительство заставило часть россиян пересмотреть свои планы на долгосрочное проживание.

До этого сообщалось, что правительство России с 1 июля запустит эксперимент по выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и регистрации в системе индивидуального учета для россиян, проживающих за рубежом. Пилотный проект охватит 12 государств: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, ОАЭ, Сербию, Турцию и Узбекистан.

Ранее стали известны самые популярные у россиян направления для отдыха в июле 2026 года.

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