Пенсионерка из страха стать иноагентом лишилась 7 млн рублей

Пенсионерка из ХМАО лишилась всех накоплений, заложила квартиру и продала машину, испугавшись статуса иноагента и несуществующего уголовного дела. Об этом сообщает УМВД Лангепаса.

Все началось со звонка неизвестной женщины, которая представилась сотрудником портала «Госуслуги». Она сообщила, что аккаунт пенсионерки взломан и от ее имени оформлена генеральная доверенность на распоряжение всем имуществом. Для аннулирования доверенности собеседница посоветовала связаться с представителями федерального ведомства.

Потерпевшая установила на телефон стороннее приложение для обмена сообщениями, после чего с ней связался неизвестный мужчина. Он убедил пенсионерку, что с ее счета пытаются перевести деньги за границу, что может расцениваться как финансирование запрещенной организации. Мошенник запугивал женщину уголовным преследованием и присвоением статуса иноагента.

Испугавшись, потерпевшая сняла сбережения и перевела на «безопасный счет» 2,5 млн рублей, взятых в кредит под залог квартиры. Затем с ней связался еще один аферист под видом сотрудника безопасности банка, сообщивший, что ее автомобиль выставлен на аукцион. Женщина продала машину за 1,7 млн рублей и перевела деньги на указанные счета. Кроме того, она заняла у коллег еще 2,5 млн рублей и отправила их по номеру телефона неизвестному получателю. Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге юноша украл сейф из чужой квартиры по указке мошенников.