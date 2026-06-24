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Общество

Пять человек погибли в лобовом ДТП в Башкирии

ТАСС: в Башкирии пять человек погибли после ДТП
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Республике Башкортостан пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

Авария произошла на 194-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Лоб в лоб столкнулись УАЗ «Патриот» и «Лада Ларгус». Все пять человек, находившихся в машинах, погибли.

Подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

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