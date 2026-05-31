Названы категории долгов, которые могут иметь серьезные последствия

Многие считают, что пени и приставы — это максимальный риск при задолженности. Однако в ряде случаев долги могут перейти в иную правовую плоскость, где речь идет уже не только о деньгах. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Гридин, адвокат, заместитель управляющего партнера Адвокатского бюро г. Москвы «Закон».

По мере изменения государственной политики долги все чаще выходят из сферы гражданско-правовых споров. Статьи 198 и 199 УК РФ регулируют вопросы уклонения от уплаты налогов физическими лицами и организациями.

«При достижении установленных порогов недоимки за три года дело переходит в уголовно-правовую плоскость. Законодатель предусмотрел возможность избежать этого: впервые совершивший и добровольно погасивший недоимку с пенями и штрафами освобождается от дальнейших последствий. Но это один шанс, которым нужно успеть воспользоваться», — объяснил он.

Отдельная зона риска — долги по гражданским договорам. Пока неисполнение вызвано объективными причинами, это гражданско-правовой спор. Но как только в деле появляется умысел на завладение чужими средствами или имуществом, ситуация может быть квалифицирована иначе.

«Для бизнеса предусмотрены специальные нормы, охватывающие преднамеренное неисполнение обязательств по договорам. Отсутствие реальных активов, заведомо невыполнимые условия, вывод средств сразу после поступления — все это рассматривается как признаки недобросовестного поведения», — предупредил адвокат.

Не стоит забывать и о кредитах. Если есть вступившее в силу решение суда и реальная возможность платить, но должник скрывает имущество, уклоняется от общения с приставом, меняет адрес, его поведение подпадает под статью 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

«Еще одна значимая категория — алименты. По статье 157 УК РФ систематическая неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, подтверждённая сначала административным производством, также влечет серьезные последствия, причём размер долга вторичен — важен факт устойчивого уклонения», — сказал он.

По словам адвоката, практика показывает, что долг сам не исчезает, а правильная стратегия при его наличии — не бегство и не ожидание чуда, а работа с ситуацией: переговоры, реструктуризация, юридически выверенное сопровождение.

