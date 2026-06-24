Более половины спроса на новостройки Крыма обеспечивают россияне из других регионов

Спрос на курортную недвижимость в Крыму все чаще формируют покупатели из других регионов России. Согласно исследованию аналитиков агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» и ГК «Развитие», более половины спроса на новостройки полуострова приходится на жителей других субъектов РФ.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Помимо Крыма, в топ-5 востребованных курортных направлений страны также входят Краснодарский край (Геленджик и Сочи), Алтай и Кавказские Минеральные Воды. Из-за слишком завышенных цен в Сочи, где интерес сместился преимущественно в премиальный и элитный сегменты, покупатели все чаще выбирают Крым и Геленджик. Сюда активно идет постоянный инвестиционный поток. На Алтае доля регионального спроса составляет не менее 40%, а на рынке Кавказа наиболее востребованы Кисловодск и Ессентуки.

Недвижимость активно приобретают жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, крупных промышленных городов (Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Красноярска, Казани) и северных нефтегазовых районов (ХМАО, ЯНАО, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя). При этом лидером являются представители Москвы и Московской области, которые составляют до 40% региональных покупателей.

Финансовые возможности и цели клиентов напрямую влияют на предпочтения при выборе недвижимости. Наиболее востребованным форматом остаются небольшие квартиры и евродвушки. Они привлекают низким порогом входа, их удобно использовать в сезон или сдавать в аренду посуточно и на долгий срок. Второе место по популярности занимают сервисные апартаменты бизнес-класса.

Далее идут небольшие дома и таунхаусы для переезда, а также премиальные лоты с видом на море или горы, рассчитанные на состоятельную аудиторию.

На этом фоне рынок Крыма демонстрирует уникальные демографические особенности: средний возраст покупателей на 10 лет выше, чем по стране. До половины договоров заключают люди от 40 до 55 лет, на долю аудитории старше 55 лет приходится 35%, а от 30 до 40 лет — 15%. Выбор конкретного города внутри полуострова зависит от задач клиента. Ялта и Алушта привлекают обеспеченных граждан до 60 лет. В Евпатории преобладают семейные пары и россияне предпенсионного возраста, а в Севастополе состав максимально разнообразен, так как квартиры там чаще берут для постоянного проживания.

Ранее самую дорогую квартиру в Москве оценили в 8,3 млрд рублей.