В Архангельске спасли мужчину с клещом в глазу

В Архангельске врачи извлекли клеща из глаза пациента, насекомое укусило мужчину на даче. Об этом сообщает Архангельская офтальмологическая больница.

Пациент обратился в кабинет неотложной помощи с жалобами на резкую боль и ощущение инородного тела в правом глазу. Как выяснилось, во время поездки на дачу клещ попал в конъюнктивальную оболочку и присосался к ткани.

Удаление кровососа проводилось под микроскопом с использованием специальных инструментов. Операция длилась около десяти минут под местной анестезией и прошла успешно. Для профилактики пациента направили на дополнительное обследование к инфекционисту, который примет решение о необходимости иммунопрофилактики.

До этого врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение. Оказалось, что мужчина раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

Ранее в Алтайском крае ребенок попал в реанимацию с отеком мозга после укуса клеща.