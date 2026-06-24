В Смольном прокомментировали законность изображений символики вермахта в метро

Размещение на полу станции «Парк Победы» после ремонта изображений символики вермахта не нарушает закон. Об этом заявили в администрации Санкт-Петербурга, передает издание «Фонтанка».

Согласно сообщению администрации, «проектные решения в части использования художественных или иных исторических материалов реализуются в соответствии с действующим законодательством».

В соответствующей статье КоАП (20.3) предполагаются штрафы до 100 тыс. или административный арест за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, однако она не распространяется на случаи использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания соответствующих взглядов.

Станция метро «Парк Победы» в Петербурге закрыта на реконструкцию с прошлого года. Как ранее сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, часть вестибюля обновленной станции будет изготовлена из рифленых металлических плит, материал для которых включает переплавленную броню фашистской военной техники, найденной на местах боевых действий вокруг Ленинграда. Кроме того, на отдельных плитах у турникетов будут нанесены изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта, и предполагается, что пассажиры будут наступать на эти плиты, сообщал Беглов.

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