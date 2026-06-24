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Общество

Волонтеры «Единой России» всесторонне поддержали пострадавших от урагана уральцев

«Единая Россия» помогла пострадавшим от стихийного бедствия на Урале
Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин/VK

Волонтеры «Единой России» активно включились в оказание помощи пострадавшим от урагана жителям Урала. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Уточняется, что активисты политической силы доставляют питьевую воду, разбирают завалы и помогают гражданам с оформлением компенсаций.

В частности, в Кушве Свердловской области, где повреждены 124 частных дома, на базе местного дома культуры открыт Центр гуманитарной помощи. Также добровольцы привезли баннерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя, сообщил уполномоченный по волонтерской работе «Единой России» при ЧС Игорь Кастюкевич.

В Бугуруслане Оренбургской области региональное отделение партии организовало работу волонтерского центра. Несколько десятков добровольцев доставляют воду и продуктовые наборы, а также работают в ПВР.

«Волонтеры «Единой России» готовы оперативно включиться и оказывать помощь людям там, где она нужна, быструю и всестороннюю — от физической до психологической и юридической» — отметил Кастюкевич.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных осадков 22 июня на Урале произошло подтопление жилых домов, приусадебных участков и автомобильных дорог регионального значения.

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