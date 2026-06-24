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Мать разрешила 18-летнему парню заниматься сексом с 11-летней дочерью и оказалась в суде

В Испании осудили мать, разрешившей дочке заниматься сексом с 18-летним

В Испании мать разрешила 18-летнему парню заниматься сексом с 11-летней дочкой и была осуждена, пишет 20 Minutos.

Согласно материалам дела, отношения между обвиняемым и несовершеннолетней начались в 2014 году, когда мужчине было 18 лет, а девочке — 11. Позже он переехал жить в дом семьи с согласия матери ребенка.

Следствие установило, что в период до 2017 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Суд пришел к выводу, что мать девочки была осведомлена о происходящем, однако не только не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, но и фактически позволяла отношениям продолжаться.

Оба обвиняемых признали свою ответственность в рамках соглашения сторон. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы. Однако исполнение наказания было условно приостановлено на три года с учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая добровольное возмещение части ущерба и значительную продолжительность судебного процесса.

Кроме того, мужчине и матери потерпевшей запрещено приближаться к ней ближе чем на 500 метров и связываться любым способом в течение 13 лет. Им также запрещено в течение 17 лет работать или заниматься деятельностью, связанной с регулярным контактом с несовершеннолетними.

В качестве компенсации морального вреда осужденные обязаны выплатить потерпевшей €15 тысяч.

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