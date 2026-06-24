В Люберцах мужчина повис на проводах ЛЭП

В Подмосковье спасли мужчину, висевшего на проводах

В Московской области спасатели эвакуировали мужчину, который повис на проводах между столбами в поселке Томилино. Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».

Очевидцы заметили 37-летнего мужчину на проводах между столбами. Он громко кричал и просил о помощи. Местные жители не могли помочь самостоятельно и вызвали экстренные службы.

Прибывшие спасатели с помощью автолестницы спустили мужчину на землю и передали медикам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого село в Бурятии осталось без электричества из-за мужчины, который не смог спуститься с ЛЭП. Мужчина не смог самостоятельно спуститься вниз, для проведения спасательной операции в селе отключили электричество.

Ранее приморца, который ел бананы на опоре ЛЭП, принудительно вернули в психбольницу.