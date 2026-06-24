Пенсионер «подорвался» на окурке в туалете из-за любви жены к чистоте

В Саратове пенсионер попал в больницу с ожогами из уличного туалета

В Саратове пенсионер получил ожоги из-за окурка в туалете, который жена чистила карбидом кальция. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел на территории частного дома на Коммунистической улице. Хозяйка купила на маркетплейсе карбид кальция и засыпала вещество в выгребную яму. Реакция с водой привела к бурному выделению взрывоопасного газа.

Мужчина не знал о чистке, бросил в яму окурок. Пары газа вспыхнули, на нем загорелась одежда. Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Калужской области 75-летний мужчина обварился кипятком у себя дома. Мужчину госпитализировали с серьезными ожогами. Пенсионер провел в больнице 22 дня, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Ранее школьница спасла упавшую в кипяток 92-летнюю пенсионерку.