Эксперт по фитнесу развеял миф о пользе кокосовой воды в жару

После тренировки лучше пить обычную воду, а не кокосовую, поскольку в ней мало натрия, который выходит из организма вместе с потом. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«За кокосовой водой закрепилась репутация природного восстановителя, и часть ее честно заслужена. В стакане около 470-600 мг калия, больше, чем в банане, плюс магний и кальций при скромных 45-60 ккал и природных сахарах вместо добавленных. Тому, кто просто хочет утолить жажду, это приятный выбор, вдобавок добирающий калий, дефицитный у многих. Сложности начинаются там, где напиток продают как спортивное средство. С потом организм теряет прежде всего натрий, а его тут мало, порядка 30-45 мг на стакан против сотни и выше у изотоников. После легкой и средней нагрузки исследования ставят кокосовую воду вровень со спортивными напитками, но после марафона или часа в жаре натрий она не закрывает, и разумнее обычная вода с соленым перекусом», — сказал он.

Эксперт уточнил, что для некоторых людей с хроническими заболеваниями кокосовая вода опасна.

«При почечной недостаточности и диете с ограничением калия литрами пить ее опасно, у здоровых избыток дает послабляющий эффект, так что одного-двух стаканов в день хватает. Литр питьевой воды стоит 72 рубля, литр кокосовой порядка 350-500, в пять-семь раз дороже. Платите вы за вкус, калий и образ напитка, тогда как гидратации сверх обычной воды тут нет. Маркетинг разгоняет мифы про состав, родственный плазме крови, про сжигание жира и разгон обмена, чему подтверждений не нашлось. Вкусно, умеренно полезно, переоценено и по цене, и по обещаниям», — добавил он.

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