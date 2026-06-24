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Общество

Зуб, выросший в носу, удалили 14-летней школьнице уральские врачи

В Свердловской области ребенку удалили проросший в нос зуб
Канал пресс-службы Минздрава Свердловской области

На Урале врачи удалили 14-летней школьнице зуб, который пророс в нос и перекрыл гайморову пазуху. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Девочка поступила с жалобами на сильную боль в левой половине лица, заложенность носа, головные боли и дискомфорт в области левого глаза. Причину удалось обнаружить только после компьютерной томографии, выяснилось, что зуб мудрости находился не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи, полностью блокируя ее нормальную работу.

Операцию провели по современной эндоскопической методике без наружных разрезов. Специалисты удалили зуб вместе с фолликулом через нос. Уже через два дня после вмешательства у пациентки пропали ноющие боли, а через неделю её выписали домой. Врачи отмечают, что подобные аномалии крайне редки, и их причина достоверно не установлена.

До этого в Иркутске блогерша отдала миллионы ради красивой улыбки, но осталась без зубов.

Ранее женщина обнаружила, что потерянное кольцо в носу попало в ее легкие.

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