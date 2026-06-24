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Общество

В США мать заморила голодом годовалую дочь

NYP: американка заморила голодом свою годовалую дочь и была арестована
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В США мать заморила голодом годовалую дочь, пишет New York Post.

29-летней Сауше Майерс предъявлены обвинения по двум эпизодам жестокого обращения с детьми. По информации полиции, сотрудники экстренных служб обнаружили в ее доме двух малолетних детей с признаками тяжелого недоедания.

Годовалая девочка была найдена без признаков жизни. Ребенка доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Согласно материалам дела, на ее теле были обнаружены пролежни, а ее вес составлял около четырех кг — значительно ниже нормы для этого возраста.

Во время допроса Майерс сообщила, что являлась единственным опекуном детей и знала об их проблемах со здоровьем. Следователи установили, что оба ребенка более года не проходили медицинские осмотры. По версии обвинения, рацион младшей девочки состоял преимущественно из йогуртов и детских фруктово-овощных пюре, а суточное потребление калорий могло составлять около 250 единиц.

Мать обвиняемой рассказала, что около двух лет назад ее дочь полностью прекратила общение с родственниками и скрывала свое местонахождение. По словам женщины, семья безуспешно пыталась связаться с ней и не знала о происходящем с детьми.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог.

Ранее няня заставляла маленького мальчика есть собачий корм и прижигала его сигаретами.

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