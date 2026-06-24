В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало более десяти сообщений

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала за день 13 зашифрованных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

По данным канала, в 12:25 по мск в эфире прозвучало слово «волокита». В 12:52 появилось сообщение «улусокорм», в 13:03 — «полуостров» и «слухоблин», в 13:52 — «лессолит», в 14:28 — «фрицотютя» и «маклер», в 14:53 — «поддержка». Еще через полчаса прозвучало слово «весна».

Первое сообщение 24 июня появилось в 9:11 и содержало слово «амиловкус», затем в 9:16 — «растирание». В 10:36 в эфире прозвучало сообщение «генолис», в 10:44 — «гидопрах» и «предстоящий», а через три минуты — «придирчивый». В 11:35 станция вышла в эфир со словом «утюгонит».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, радиостанция может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала слова «станонант», «обедобуян» и «клыкотрюм».