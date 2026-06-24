Жителям Подмосковья напомнили о возможности пройти курсы в школах будущих родителей

Более 23 тысяч человек прошли обучение в школах будущих родителей Подмосковья

Более 23,5 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в специализированных школах будущих родителей, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что школы работают на базе родовспомогательных учреждений региона, а занятия ведут неонатологи, акушеры-гинекологи, консультанты по грудному вскармливанию и пренатальные психологи.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, в школах будущие родители могут спокойно подготовиться к рождению ребенка.

«Занятия помогают справиться с волнением, почувствовать опору и уверенность на всех этапах — и до родов, и после. Важно, что пройти такое обучение можно бесплатно», — сказал он.

Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций, а также в их социальных сетях.