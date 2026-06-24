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Общество

В Вологодской области мужчина пытался заманить восьмилетнюю девочку в машину

В Вологодской области заметили мужчину, заманивавшего девочку в машину
Pixabay

В Вологодской области незнакомый мужчина едва не увез восьмилетнего ребенка в своей машине. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

Инцидент произошел в Васильевском. По данным агентства, девочка шла домой пешком. В какой-то момент неизвестный предложил подвезти ее на своем черном автомобиле. Школьница побоялась и продолжила путь, а дома рассказала обо всем матери.

«Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает личность водителя», – сообщается в публикации.

Как рассказали местные жители, в соседних населенных пунктах незнакомец также предлагал детям подвезти их.

До этого в в Буэнос-Айросе россиянка едва не лишилась ребенка. Она заказала машину через приложение. Когда водитель приехал, она посадила ребенка и стала складывать коляску. В этот момент машина тронулась.

В результате женщина смогла спасти ребенка, а прохожая помогла ей. Спустя некоторое время таксист вернулся на место, но не знающая языка россиянка ничего не поняла.

Ранее в Петербурге пытавшегося похитить школьницу мигранта отправили в СИЗО.

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