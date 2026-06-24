Москвич расчленил сестру и пытался смыть ее останки в унитаз

Жителя Москвы задержали за кровавую расправу над сестрой. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

По информации канала, инцидент произошел на востоке Москвы. Между 55-летним мужчиной и его 57-летней сестрой возник конфликт. Во время ссоры он несколько раз ударил ее ножом, после чего та умерла.

Чтобы скрыть следы преступления, москвич решил расчленить родственницу.

«Останки он разложил по пакетам и ведрам, часть фрагментов попытался смыть в унитаз», – сообщается в публикации.

О произошедшем полицейские узнали только после того, как заявление написал начальник пострадавшей. В понедельник она не вышла на работу и не реагировала на звонки.

Проверить квартиру вызвались коллеги, но на месте им никто не открыл. Только после обращения в полицию удалось попасть в квартиру. Внутри обнаружили ее 55-летнего брата, а также останки женщины.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве, фигуранта уже задержали. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в реке в Калужской области нашли чемоданы с расчлененным телом мужчины.