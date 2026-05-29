В реке в Калужской области нашли чемоданы с расчлененным телом мужчины

В Калужской области мужчину подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает Baza.

Мужчину задержали после того, как в реке Лужа обнаружили останки человека, которые кто-то расфасовал по чемоданам и пакетам. Выяснилось, что тело принадлежит 52-летнему мужчине.

Вскоре в крымской Евпатории задержали подозреваемого. Выяснилось, что весной 49-летний россиянин по имени Анатолий проводил время с умершим. В какой-то момент между ними произошла ссора, и фигурант восемь раз ударил приятеля по голове ножом.

Причиной агрессивного поведения стала наркозависимость, подробности не приводятся.

Поняв, что пострадавший умер, а за убийство может получить срок, Анатолий решил избавиться от тела. Для этого мужчина распилил приятеля, разложил по чемоданам и пакетам, затем утопил в реке. После этого он переехал в Крым.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сибиряк расчленил собутыльника, упаковал части тела в сумку и скинул в реку.