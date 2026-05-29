Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В реке в Калужской области нашли чемоданы с расчлененным телом мужчины

Baza: в Калужской области приятель расчленил мужчину из-за наркозависимости
Shutterstock

В Калужской области мужчину подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает Baza.

Мужчину задержали после того, как в реке Лужа обнаружили останки человека, которые кто-то расфасовал по чемоданам и пакетам. Выяснилось, что тело принадлежит 52-летнему мужчине.

Вскоре в крымской Евпатории задержали подозреваемого. Выяснилось, что весной 49-летний россиянин по имени Анатолий проводил время с умершим. В какой-то момент между ними произошла ссора, и фигурант восемь раз ударил приятеля по голове ножом.

Причиной агрессивного поведения стала наркозависимость, подробности не приводятся.

Поняв, что пострадавший умер, а за убийство может получить срок, Анатолий решил избавиться от тела. Для этого мужчина распилил приятеля, разложил по чемоданам и пакетам, затем утопил в реке. После этого он переехал в Крым.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сибиряк расчленил собутыльника, упаковал части тела в сумку и скинул в реку.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!