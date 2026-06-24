В Сбере рассказали о привлечении новых талантов с помощью контента сотрудников

Рекомендации амбассадоров в 2,2 раза чаще приводят к найму новых сотрудников, следует из данных Сбера.

В компании отметили, что публикации сотрудников-амбассадоров формируют 12% всего контента о карьере в Сбере в соцсетях. Также, по данным Сбера, каждый восьмой пост о работе создают сами сотрудники.

Кроме того, за последние 2 года публикации сотрудников Сбера набрали более 33 млн просмотров, а за первые 5 месяцев 2026 года контент сотрудников-амбассадоров посмотрели 11 млн раз.

В Сбере рассказали, что контент сотрудников влияет не только на привлечение новых кадров, но и на вовлеченность действующих команд. По данным Сбера, сотрудники, которые рассказывают о своей работе в соцсетях, увольняются в 3 раза реже, а уровень их лояльности к бренду работодателя на 14% выше.

«Выбор работодателя все чаще начинается не с вакансии, а с поиска информации о компании в социальных сетях. Людям важно понимать, кто будет их коллегами, над какими задачами они работают, и какая атмосфера складывается в команде. Именно поэтому истории сотрудников становятся важной частью HR-бренда», — рассказал управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Денис Замалетдинов.