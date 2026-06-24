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Общество

Стилист оценил тренд на осветление волос соком лимона

Стилист Лисовец: осветление волос перекисью эффективнее, чем лимонным соком
Galileo30/Shutterstock/FOTODOM

В соцсетях завирусился лайфхак по осветлению волос с помощью лимонного сока, они становятся светлее на пару тонов после недельного нанесения кислоты. Стилист Владислав Лисовец в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что способ не новый — но среди народных средств перекись водорода осветляет эффективнее.

«Очень старый способ. Такой же, как и осветление ромашкой, действительно получается симпатичный цвет, но точно такой же цвет можно получить с помощью перекиси гораздо быстрее. Лежать на солнце и постоянно мазать лимонный сок — не совсем современный метод», — сказал он.

Лучше обратиться к профессионалам для осветления волос, посоветовал Лисовец.

«Я бы все-таки рекомендовал сделать это у хорошего парикмахера. Результат будет более предсказуемым, аккуратным. Но сделать выгоревшие пшеничные концы можно с помощью обычной перекиси водорода», — заключил он.

Ранее хирург предупредил о последствиях неудачной пересадки волос.

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