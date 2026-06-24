В США мать покупает восьмимесячному сыну одежду для пятилетних из-за его размеров, пишет Daily Mail.

Джессика из Северной Каролины рассказала, что ее сын Аксил родился с обычным весом — около трех килограммов. Однако уже через шесть недель после рождения его вес почти удвоился.

По словам матери, к шестимесячному возрасту ребенок весил около 15 килограммов, а сейчас, в восемь месяцев, продолжает стремительно расти. Из-за своих размеров мальчик уже не помещается во многие детские товары, рассчитанные на младенцев, включая некоторые коляски, стульчики для кормления и люльки.

Семье пришлось заказать для ребенка специальную увеличенную люльку, а также регулярно обновлять гардероб. По оценке Джессики, за первые восемь месяцев жизни сына расходы на одежду составили около $5000, поскольку вещи быстро становились малы.

Несмотря на многочисленные комментарии в социальных сетях и предположения пользователей о возможных проблемах со здоровьем, Джессика утверждает, что ребенок находится под постоянным наблюдением педиатров. Осмотры проводятся каждые восемь недель, и, по словам врачей, серьезных опасений за здоровье мальчика нет.

Сейчас рацион Аксила включает молочную смесь и детское питание в объемах, соответствующих рекомендациям специалистов. Семья подчеркивает, что не пытается искусственно ускорять рост ребенка и следует всем медицинским рекомендациям.

Ранее женщина родила ребенка-богатыря весом более пяти килограммов.