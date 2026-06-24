Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка склоняла девятилетнего сына к употреблению наркотиков

В Новосибирске будут судить мать, склонявшую сына к употреблению наркотиков
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске перед судом предстанет 42-летняя женщина, которая склоняла своего девятилетнего сына к употреблению наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все происходило в период с июля по сентябрь прошлого года. Женщина систематически употребляла запрещенные вещества в присутствии ребенка и мальчик при этом имел беспрепятственный доступ к ее сумке, где хранились наркотики — ребенок начал их употреблять.

В какой-то момент мальчика госпитализировали с тяжелым отравлением, вред его здоровью оценили как тяжкий. Психиатрическая экспертиза подтвердила ущерб и психическому развитию.

Мать пострадавшего свою вину не признала. Уголовное дело по ст. 156 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ в ее отношении направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее родителям объяснили, как отличить подростковый кризис от употребления наркотиков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!