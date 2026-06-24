Россиянка склоняла девятилетнего сына к употреблению наркотиков

В Новосибирске будут судить мать, склонявшую сына к употреблению наркотиков

В Новосибирске перед судом предстанет 42-летняя женщина, которая склоняла своего девятилетнего сына к употреблению наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все происходило в период с июля по сентябрь прошлого года. Женщина систематически употребляла запрещенные вещества в присутствии ребенка и мальчик при этом имел беспрепятственный доступ к ее сумке, где хранились наркотики — ребенок начал их употреблять.

В какой-то момент мальчика госпитализировали с тяжелым отравлением, вред его здоровью оценили как тяжкий. Психиатрическая экспертиза подтвердила ущерб и психическому развитию.

Мать пострадавшего свою вину не признала. Уголовное дело по ст. 156 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ в ее отношении направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

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