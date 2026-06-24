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Общество

В Петербурге покажут балет Академии танца Бориса Эйфмана с ИИ-визуализацией

Нейросети Сбера создали визуальное сопровождение для балета Академии танца Эйфмана
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

На сцене театра Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге 24 и 25 июня состоится премьера балета «Академия 2.0» с ИИ-визуализацией от нейросетей Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Балета поставили на музыку Жоржа Бизе. Визуальное сопровождение для балета создали нейросети Сбера ГигаЧат и Kandinsky.

Визуально-графический ряд от ИИ выведут на сценические экраны.

Как отметил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин, ИИ-технологии гармонично дополняют искусство и становятся его соавтором.

«ГигаЧат и Kandinsky помогли создать постановку на грани двух миров. ИИ не выходит на первый план и не спорит за внимание зрителя: хореограф и артисты остаются в центре, а технологии бережно расширяют пространство постановки и не отвлекают от танца», — сказал он.

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