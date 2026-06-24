Мужчина устроил пожар в доме, чтобы защититься от воображаемых атак соседа лазером

В Сингапуре мужчина с психическим расстройством устроил пожар в собственной квартире, пытаясь, как он утверждал, защититься от воображаемых атак соседа сверху, пишет Mothership.

Как установил суд, Лю Чжэюань на протяжении последних двух лет был убежден, что сосед сверху якобы воздействует на него лазерными лучами и электрическими токами через потолок квартиры. Мужчина утверждал, что из-за этого испытывал боль в голове и ушах.

Чтобы защититься, мужчина зажег древесный уголь в металлической кастрюле, однако огонь быстро вышел из-под контроля. Пламя перекинулось на занавеску и распространилось по квартире. Осознав опасность, Лю попытался самостоятельно потушить пожар, но безуспешно. После этого он вызвал экстренные службы и предупредил соседей о необходимости эвакуации.

На место прибыли сотрудники Сил гражданской обороны Сингапура. Во время ликвидации возгорания двое пожарных получили отравление дымом и были доставлены в больницу. На следующий день их выписали.

Чжэюань был направлен в Институт психического здоровья, где специалисты диагностировали у него бредовое расстройство. Врачи пришли к выводу, что его убеждения о воздействии соседа являются устойчивыми ложными представлениями, не имеющими отношения к реальности. Родители мужчины, проживавшие вместе с ним, также подтвердили, что никаких подобных воздействий не происходило.

Суд назначил дополнительную психиатрическую оценку перед вынесением окончательного решения. Приговор по делу будет оглашен позднее.

Ранее мужчина случайно поджег дом, пытаясь растопить лед с помощью горелки.