Россияне рассказали, каким технологиям доверяют свое здоровье

Одноклассники: почти половина россиян считает ИИ самой перспективной технологией в медицине

Более половины россиян пользуются онлайн-записью и приложениями клиник, выявило исследование Одноклассников и Науки Mail. Об этом сообщает пресс-служба ОК.

Опрос показал, что россияне все активнее используют цифровые сервисы, чтобы заботиться о себе. Более половины участников исследования (55%) пользуются онлайн-записью и приложениями клиник, а 44% используют умные часы и фитнес-браслеты. Чаще всего технологии помогают контролировать физическую активность (49%), оперативно записываться к врачу (46%) и отслеживать ключевые показатели организма (42%).

Самой перспективной технологией будущего россияне считают искусственный интеллект в медицине (48%). Также в числе наиболее значимых направлений оказались новые препараты против возрастных заболеваний (44%) и генная терапия (36%). Более четверти опрошенных (26%) готовы использовать ИИ-сервисы для анализа медицинских данных и получения рекомендаций.

При этом уровень доверия к новым технологиям пока заметно ниже интереса к ним. Наибольшее доверие вызывают домашние медицинские приборы (59%), регулярные чекапы (52%) и приложения официальных клиник (42%). Искусственному интеллекту в вопросах анализа медицинских данных готовы доверять только 19% респондентов.

Главными барьерами для более активного использования цифровых медицинских решений россияне назвали высокую стоимость устройств и услуг (45%), предпочтение личного общения с врачом (42%) и сомнения в точности получаемых данных (34%).

Ранее исследование показало, что 38% россиян планируют учиться использованию новых технологий у молодежи.