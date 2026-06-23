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Общество

Россияне рассказали о своем отношении к работе с новыми технологиями

Rambler&Co: 38% россиян планируют учиться пользоваться ИИ у молодежи
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиян (50%) считают естественным, что молодые люди быстрее осваивают новые технологии, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, 35% россиян не замечают разрыва между поколениями, 7% считают, что в работе и быту отставание в пользовании новыми технологиями заметно, а для 8% важно иметь возможность обмениваться опытом.

Также 26% респондентов считают, что зумеры до 24% чаще всего пользуются чат-ботами и генераторами текстов и изображений. Еще 19% выбрали категорию людей 25-35 лет, 15% считают, что это лучше получается у людей 35-50 лет.

Что касается обучения работе с ИИ, 38% россиян заявили, что обратятся к молодым коллегам и друзьям. Еще 35% отметили, что уже умеют пользоваться нейросетями, 18% пользуются курсами и обучающими материалами, 3% будут учиться у коллег по работе, а еще 6% — у профильных специалистов.

Опрос показал, что 35% россиян считают нормальным не принимать новые технологии, 25% заявили, что в современном мире невозможно «выпасть» из технологической повестки, 19% думают, что с возрастом будут понимать технологии лучше, а 15% назвали нехватку времени причиной проблем в работе с ИИ.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 11 по 18 июня 2026 года. Всего в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

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