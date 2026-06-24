Врач назвала единственный случай, когда после кофе нужно пить воду

После кофе необязательно пить воду. Это требуется только при необходимости облегчить симптомы изжоги, но при этом важно помнить, что это не лечение. Хотя напиток в некоторой степени действительно обладает мочегонным эффектом, но лишь при его употреблении в больших объемах, объяснила в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Станислава Чечулина.

Она подчеркнула, что на самом деле обезвоживания кофе не вызывает. Слабый мочегонный эффект возможен только если человек выпивает за день более 400 мг напитка, то есть больше пяти чашек. Также почувствовать такой эффект могут те, кто редко пьет кофе.

«При этом умеренное увеличение мочеиспускания, которое возникает в данных ситуациях, не приводит к значимой потере жидкости, способной вызвать обезвоживание», — подчеркнула врач.

Она отметила, что если человек регулярно выпивает до 400 мг напитка в день, то есть около трех-четырех чашек, то со временем его организм адаптируется, что низводит мочегонный эффект на ноль.

Ранее диетолог предупредил о скрытой опасности кофе с сиропом.