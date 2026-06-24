Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач назвала единственный случай, когда после кофе нужно пить воду

Терапевт Чечулина: воду после кофе нужно пить только при изжоге
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

После кофе необязательно пить воду. Это требуется только при необходимости облегчить симптомы изжоги, но при этом важно помнить, что это не лечение. Хотя напиток в некоторой степени действительно обладает мочегонным эффектом, но лишь при его употреблении в больших объемах, объяснила в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Станислава Чечулина.

Она подчеркнула, что на самом деле обезвоживания кофе не вызывает. Слабый мочегонный эффект возможен только если человек выпивает за день более 400 мг напитка, то есть больше пяти чашек. Также почувствовать такой эффект могут те, кто редко пьет кофе.

«При этом умеренное увеличение мочеиспускания, которое возникает в данных ситуациях, не приводит к значимой потере жидкости, способной вызвать обезвоживание», — подчеркнула врач.

Она отметила, что если человек регулярно выпивает до 400 мг напитка в день, то есть около трех-четырех чашек, то со временем его организм адаптируется, что низводит мочегонный эффект на ноль.

Ранее диетолог предупредил о скрытой опасности кофе с сиропом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!