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Общество

Опекун-педофил насиловал и истязал годовалого приемного сына

В Великобритании опекун пытал и насиловал годовалого мальчика
Lancashire Police

В Великобритании суд признал мужчину и его приятеля виновными в жестоком обращении с приемным сыном, годовалого мальчика били и насиловали. Об этом сообщает Daily Star.

37-летний Джейми Варли усыновил годовалого мальчика в середине в 2023 году, спустя четыре месяца ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии без сознания. Спасти младенца медики не смогли.

Выяснилось, что ребенок систематически подвергался насилию. Эксперты обнаружили у него более 40 травм, включая повреждения рта, горла, внутренних органов и перелом руки. Также были выявлены признаки сексуального насилия. В телефонах обвиняемого и его 32-летнего приятеля нашли данные, свидетельствующие о жестоком обращении, в том числе непристойные изображения мальчика.

Опекун и его друг признаны виновными в жестоком обращении с несовершеннолетним.

До этого в Свердловской области мать ставила сына коленями на гречку, выгоняла на балкон и избивала, за издевательства над ребенком она проведет в колонии 3,5 года.

Ранее россиянка истязала годовалого сына и бросала на него одеяло, чтобы не слышать его плач.

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