Россиянам рассказали, что делать с попавшим в ухо насекомым

Если человеку в ухо забралось насекомое, то нужно срочно принимать меры, так как это опасно и грозит ухудшением слуха. Оно может лапками и челюстями повредить слуховой проход, что приведет к воспалению, или саму барабанную перепонку, предупредила в беседе с RT врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова.

Она посоветовала сначала попытаться самостоятельно извлечь насекомое. Слуховой проход нужно выпрямить: взрослому для этого оттягивают ушную раковину назад и вверх, а ребенку до семи лет – назад и вниз. Можно также посветить в ход фонариком – есть вероятность, что насекомое само выползет на свет.

Если это крупное насекомое, которое шевелится и причиняет дискомфорт, нужно лечь на противоположный пострадавшему уху бок и закапать в ухо вазелиновое масло – в результате этого насекомое погибнет.

«Нужно полежать в таком положении четыре-пять минут, затем сесть и наклонить голову так, чтобы ухо с насекомым оказалось у плеча, — объяснила врач. — Если насекомое небольшого размера, оно может выйти наружу вместе с маслом».

Если это не помогло, и насекомое осталось в ухе, то нужно обратиться к оториноларингологу. Самим пытаться вытащить насекомое пинцетом или ватной палочкой опасно – это может привести к травме или тому, что человек только глубже протолкнет инородное тело. Кроме того, есть риск, что извлечь удастся лишь часть насекомого, а в этом случае высока вероятность инфицирования окружающих тканей, заключила врач.

До этого в Челябинске 20-летней девушке в ухо заполз таракан, когда она спала. Прибывшая на место бригада скорой помощи отвезла ее к лор-врачу, который извлек из уха девушки насекомое.

Ранее живого таракана достали из уха студента врачи в Татарстане.