Московскую пенсионерку осудили за попытку поджога военкомата

В Москве вынесли приговор пенсионерке, бросившей коктейль Молотова в военкомат

Мосгорсуд оставил без изменений приговор в отношении пенсионерки, осужденной за хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов общей юрисдикции.

На скамье подсудимых оказалась московская пенсионерка Наталья Иванова. По данным суда, женщина бросила подожженную бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в здание, где располагались два военных комиссариата.

В ходе разбирательства она утверждала, что действовала под влиянием мошенников, которые ввели ее в заблуждение и убедили, будто она действует в интересах государства.

Коптевский районный суд назначил ей 2 года лишения свободы условно. Иванова пыталась обжаловать приговор, но апелляционная инстанция признала выводы суда первой инстанции законными и оставила приговор без изменений.

Ранее мужчину обвинили в попытке теракта за поджог релейного шкафа в Петербурге.