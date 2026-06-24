В Севастополе отменили рейсы троллейбусов из-за отсутствия электричества

В Севастополе троллейбусы не выйдут утром на линии из-за отсутствия напряжения в сети. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты, сегодня отменяем работу маршрутов №35, 41, 75, 84 и 129. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», — написал он.

Также Развожаев добавил, что улица Чернореченская частично перекрыта. По этой причине он рекомендовал автомобилистам выбирать пути объезда при построении маршрутов.

До этого Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру города. По словам Развожаева, на объектах введен особый режим, в настоящее время специалисты проводят оценку масштабов повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть электричество. Все экстренные службы находятся в полной готовности.

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